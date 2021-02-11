В Одессе продолжается капитальный ремонт бульвара Жванецкого

В Одессе начались подготовительные работы к капитальному ремонту очередного участка бульвара Жванецкого.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в настоящее время работы ведутся на участке от улицы Торговой до дома №2 по ул. Преображенской. Территория ограждается забором, ведутся геодезические работы, демонтируется бордюрный камень, завозятся строительные материалы.

«Проектом предусмотрена полная замена наружного освещения, инженерных сетей и коммуникаций, проходящих под бульваром. Также будет проложена ливневая канализация. Вдоль склона будет обустроен ограждающий парапет с гранитной облицовкой», — говорится в сообщении.

Также на самом бульваре появится велодорожка, которая станет составной частью велосипедного маршрута, пролегающего по центру города.

Кроме того, предусмотрено благоустройство зелёных зон, обновление и увеличение количества скамеек и урн.

Работы по капитальному ремонту данного участка бульвара Жванецкого планируется проводить при наступлении благоприятных погодных условий.

Как сообщала Одесса News, 23 сентября 2020 года состоялось открытие I-й очереди благоустройства бульвара Жванецкого – от Одесского художественного музея до ул. Торговой.

Фото: «Одесса»

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