Движение на участке по улице Канатной в Одессе откроется 12 октября

Завершается капитальный ремонт магистральной теплосети по ул. Канатной, на участке от ул. Семинарской до ул. Канатной, 130.

Как сообщает официальный сайт города со ссылкой на директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Анну Позднякову, в настоящее время завершены монтажные и сварочные работы, на части отрезка уже выполнены положен асфальт.

«На данном участке, как и на других участках теплотрассы, от Итальянского бульвара до улицы Сегедской, используются трубы с предизоляцией. Мы рассчитываем, что на ближайшие 30 лет сможем забыть о каком-то вмешательстве в их работу», — отметила Анна Позднякова.

Директор предприятия подчеркнула, что при благоприятных погодных условиях, которые необходимы для ремонта, открыть движение по ул. Канатной планируют уже в понедельник, 12 октября.

Как сообщала Одесса News, 23 сентября состоялось открытие I-й очереди благоустройства бульвара Жванецкого – от Одесского художественного музея до ул. Торговой.

Фото: «Одесса»