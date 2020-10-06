СOVID-19 у медиков приравнивается к несчастному случаю на производстве

В течение суток COVID-19 лабораторно подтверждён у 4 348 человек, в том числе у 226 медицинских работников.

Заболевание СOVID-19 у медицинских работников приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесено в перечень профессиональных заболеваний, о чём заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Чиновница отметила, что порядок, условия и критерии установления инвалидности для медработников в связи с заболеванием COVID-19 не требуют внесения дополнительных изменений в законодательство.

«Коронавирусная болезнь приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесена в перечень профессиональных заболеваний, определённых соответствующими нормативными документами», — сказала Микичак.

В случае осложнённого течения заболевания пациент из числа медицинских работников должен направляться на медико-социальную экспертную комиссию для установления группы инвалидности или процента утраты профессиональной трудоспособности, сказала Микичак.

В общей сложности за время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболели 234 584 человека, сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 4 348 человек, из них 199 детей и 226 медработников. Были госпитализированы 720 человек. Сегодня по состоянию на утро общее количество госпитализированных, у которых обнаружен CОVID-19 или подозрение на него, составляет 17 585 человек», — сказал Степанов.

За сутки зафиксировано 90 летальных случаев, выздоровели 2 149 пациентов.

В общей сложности за всё время пандемии COVID-19 лабораторно подтверждён у 15 040 детей и 16 613 медработников.

Как сообщала Одесса News, Украина по состоянию на 6 октября занимает 25-место среди стран с наибольшим количеством заражённых коронавирусом.