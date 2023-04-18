Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе родился 131 малыш

На прошлой неделе в Одессе родился 131 малыш – на девять детей больше, чем неделю назад.

Об этом в Telegram сообщает «Одесса.Официально».

Отмечается, что население Одессы пополнили 68 мальчиков и 63 девочки. Среди младенцев – три двойни.

«Все городские роддома работают в полном объёме, снабжены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 16 апреля 2023 года в посёлке Фонтанка, у подъезда дома, был найден оставленный без присмотра новорожденный мальчик.

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