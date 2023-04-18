В Одессе на Пасху нашли брошенного младенца

Вечером 16 апреля в посёлке Фонтанка, у подъезда дома, был найден новорожденный мальчик.

Сотрудниками экстренной медицинской помощи и полиции ребёнок был доставлен на осмотр в областной перинатальный центр, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в реанимационных мероприятиях младенец не нуждался.

«Для дальнейшего обследования и необходимых медицинских процедур ребёнок переведён в городскую детскую больницу №2, где есть современное отделение интенсивной терапии новорожденных, оснащенное новейшим оборудованием», — говориится в сообщении.

Сейчас состояние ребёнка стабильное, рост мальчика 52 см, вес около 3500 граммов. Ребёнок рождён вне стационарного медицинского учреждения.

После завершения лечения дальнейшая судьба ребёнка будет решаться согласно действующему законодательству. Жизнь мальчика спасена, что даёт ему впоследствии возможность быть переданным в семью, где его будут любить и заботиться о нём.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома города обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Фото иллюстративное.

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