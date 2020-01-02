Первым новорожденным одесситом в 2020 году стал мальчик Влад

Первым ребёнком, родившимся в Одессе в наступившем 2020 году, стал новорожденный мальчик.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Малыш появился на свет под бой новогодних курантов в 00 часов 01 минуту 1 января 2020 года в городском родильном доме №2.

Вес новорожденного составил 3570 граммов, рост — 53 сантиметра.

Малыш, которого назвали Владиславом, стал вторым ребёнком в семье одесситки Юлии. Старший сын Вова с нетерпением ожидает маму с маленьким братиком.

Кстати. В прошедшем году первым ребёнком, родившимся в Одессе в первый день года, также был мальчик — в первую минуту 2019 года в городском роддоме №7 появился на свет маленький одессит Павел.