Одесским докерам Мининфраструктуры «подкинул свежую работку»

Мининфраструктуры, Укрзализныця и компания Wabtec (GE Transportation) подписали 30 декабря меморандум, предусматривающий работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC корпорации General Electric и предоставления услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов.

Вся предыдущая партия локомотивов из США разгружалась в порту Черноморска.

Как сообщает Правительственный портал, «40 локомотивов General Electric планируем приобрести в 2020 году. У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав Укрзализныци, и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях».

Министр инфраструктуры Владислав Криклий добавил, что справедливая стоимость локомотивов и условия финансирования договора поставки — это ключевые вопросы, которые определяют дальнейшее сотрудничество с компанией Wabtec.

«Укрзализныця с марта 2019 года находилась в переговорном процессе по сервисному обслуживанию поставленных ранее локомотивов и его стоимости. Моей задачей было ускорить эти процессы, вместе с тем обеспечить максимально выгодные для Украины условия. Сейчас General Electric вместе с финансовыми партнёрами представили нам условия, которые мы считаем приемлемыми. Мы финализируем согласование этих условий, после этого начнётся подготовка проектной документации. Также важным моментом является расширение локализации производства в Украине. Об этом мы также ведём переговоры», — сообщил министр инфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, ещё в августе неоднократно критикуемый властями и оппозицией Министр инфраструктуры Владимир Омелян обсудил с представителями американской компании Wabtec i Эксимбанка США условия закупки 40 локомотивов для Укрзализныци.

Кстати. 23 февраля 2018 года был подписан договор поставки тепловозов между АО «Укрэксимбанк» и GE и договор финансового лизинга между ПАО «Укрзализныця» и АО «Укрэксимбанк» на 30 тепловозов производства GE. На первом этапе стратегического сотрудничества General Electric впервые была осуществлена ​​локализация в Украине железнодорожной тяги — уровень локализации составил около 10%. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» организовал и обеспечил процесс дооснащения тепловозов оборудованием в соответствии с технологиями и конструкторской документацией производителя.