Железнодорожники Украины и Молдовы восстановили дорогу Березино-Басарабяска

На юге Одесской области железнодорожники восстановили участок железной дороги Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова), благодаря чему 22 августа будет запущено железнодорожное сообщение между этими станциями – в обход самопровозглашённого Приднестровья.

Об этом сообщает специализированное издание «Пассажирский транспорт» со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину.

«С 22 августа начнётся движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березино (Одесская область) – Басарабяска (Молдова), который перестал полностью функционировать в 1997 году. Восстановление этого участка пути протяжённостью 23 километра железнодорожники провели в рекордно короткий срок — чуть больше месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря восстановлению 22-километового участка пути по территории Украины и 1-километрового на территории Молдовы между станциями Березино – Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как по существующему участку от Белгорода-Днестровского до порта Измаил, так и до порта Рени.

Таким образом, Украина получит дополнительные логистические возможности для экспорта/импорта продукции через порты Румынии.

В ближайших планах железнодорожников Украины и Молдовы – ремонт существующего и строительство нового пути между портопунктом Джурджулешты на украинско-молдовской границе и румынским портом Галац.

Для справки. Для строительства железной дороги Березино–Басарабяска остались имеющиеся грунтовые насыпи, выемки и даже мосты, поскольку всё это сохранилось от старой железной дороги. Также, скорее всего, «Укрзализныце» потребуется отремонтировать существующий малодеятельный путь от Арциза до Березино. Данная железная дорога уже существовала и успешно работала – это историческая трасса от Бендеро-Галацкой железной дороги до Белгород-Днестровского, построенная в 1915 году. Впоследствии в 1940-41 гг. от железной дороги построили линию в Измаил — она ​​начинается в Арцизе. С 1954 года железные дороги на юге Бессарабии соединили с Одессой по мосту через устье Днестровского лимана в Затоке. Но в 1997 году участок железной дороги от Березино до Басарабяски был разобран, что очень усложнило железнодорожные перевозки в порт Рени, везти грузы туда приходится очень долгим транзитом через территорию Молдовы. А с нынешней весны после серии российских ракетных ударов движение по упомянутому мосту в Затоке прекратили. И поэтому участок украинской железной дороги в Одесской области от Белгорода-Днестровского до Измаила остался отрезанным от других стальных магистралей.

С 2012 года вопрос о восстановлении железной дороги от Басарабяски до Березино был вновь поднят железнодорожниками Молдовы. Впоследствии в 2015 году было предложено тогдашнему главе Одесской обладминистрации Саакашвили восстановить её. С тех пор процесс несколько начал двигаться, но чисто в бюрократической и политической сферах.

До начала войны это был самый дешёвый вариант железнодорожного сообщения с портом Рени, а Молдова обещала льготный транзит своим участком – от Басарабяски до Рени через Болград. Но против этого выступало руководство порта Измаил и ряд политиков, не желавших видеть конкуренции Измаила и Рени.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года «Укрзализныця» и «Железная дорога Молдовы» протестировали проведение поезда из Могилёв-Подольского в Рени транзитом через территорию Молдовы с использованием украинского локомотива.

Фото: traffic.od.ua

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