В Одесской области корове понадобилась помощь спасателей

Утром 7 декабря одесским спасателям поступило сообщение о том, что за городом Измаил по улице Лермонтова в яму упала корова, хозяева которой очень просили её вытащить.

К месту вызова прибыли специалисты, информирует о необычной спасательной операции Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Для проведения операции к яме прибыли на двух спецмашинах 9 спасателей.

«С помощью спасательных верёвок вытащили корову из ямы и передали хозяину», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в 2020 году на берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово под Одессой погибли два парня, 1996 и 1999 года рождения, которые пытались спасти собаку, пропавшую в лисьей норе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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