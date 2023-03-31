Ascet Shipping построит зернохранилище возле порта Измаил

Компания Ascet Shipping в 2023 году планирует начать строительство зернохранилища мощностью 5 тыс. тонн вблизи Измаила, крупнейшего украинского порта на Дунае.

Об этом сообщил CEO компании Ascet Shipping Николай Гапеев.

По его словам, в прошлом году порт «Измаил» заметно ускорил операционную работу, выросла пропускная способность и скорость отгрузки. Однако порты Дуная не были рассчитаны на поток отгрузки, возникшей из-за войны.

“Сейчас портовая инфраструктура нуждается в новых складских мощностях, в том числе крупнейший порт “Измаил”. Но мы понимаем, что порт – это государственное предприятие. И в настоящее время бизнес не может требовать от государства установить новую судно-погрузочную технику, немедленно построить склады. Потому мы приобрели земельный участок в Измаильском районе и начинаем строительство складов”, — сказал Гапеев.

Он отметил, что первая очередь зернохранилищ рассчитана на 5 тыс. т зерна. Это обеспечит территориальной громаде дополнительно 50 новых рабочих мест.

«Это не только создаст новые рабочие места, но и поможет государственному предприятию справиться с резко возросшим из-за войны потоком отгрузок», — отметила компания.

Для справки. В 2022 году Ascet Shipping обеспечила перевалку 500 тыс. т зерновых и планирует в ближайшей перспективе увеличить общий объём перевалки на 50%. После начала полномасштабного российского вторжения компания приступила к работе в пяти новых для неё портах: Одессе, Измаиле, Рени, Белгород-Днестровском и Килии, поскольку её основные мощности в Бердянском морском порту оказались во временной оккупации.

Компания Ascet Shipping специализируется на предоставлении логистических услуг по экспортным отправлениям зерновых и пищевых грузов в портах Украины – в Бердянске, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Херсоне, Днепре и Запорожье. В начале полномасштабного вторжения компания переместила производственные мощности на запад Украины и сейчас работает во всех действующих портах Украины.

Как сообщала Одесса News, Дунайский регион в настоящее время является единственным стабильным путём для экспорта агропродукции из Украины.

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