В Измаиле дед пырнул внучка ножом

Измаильские правоохранители объявили о подозрении пенсионеру, который нанёс тяжкие телесные повреждения своему внуку.

Об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области.

«Суда 68-летний подозреваемый будет ждать под домашним арестом. За совершённое преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские о случившемся узнали от врачей городской больницы, в которую с ножевым ранением был доставлен 23-летний местный житель.

«Полицейские выяснили, что телесные повреждения потерпевшему нанёс его дед, с которым они живут по одному адресу. Пенсионер не отрицал своей вины и пояснил, что в ходе очередной бытовой ссоры, которые между родственниками случались регулярно, не выдержал и ударил ножом внука в живот», — говорится в полицейской сводке.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления — нож и начали по данному факту производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении данного преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное следствие продолжается», — сообщил начальник Измаильского отдела полиции Сергей Зайков.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 11 декабря правоохранители задержали жителя Суворовского района по подозрению в убийстве тёщи.

Фото: Измаильский отдел полиции в Одесской области