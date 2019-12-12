«А я тёщеньку любил…»: Полиция арестовала мужчину, убившего мать жены

В Одессе 11 декабря правоохранители задержали жителя Суворовского района по подозрению в убийстве тёщи.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Мужчину возмутило, что во время ссоры с женой пожилая женщина встала на защиту своей дочери. Разгневавшись, он зашёл в комнату пенсионерки и несколько раз ударил её кулаком по голове, а потом пошёл по своим делам», — говорится в полицейской сводке.

Отмечается, что от полученных ударов 72-летняя потерпевшая скончалась. Поняв, что мать не дышит, дочь вызвала «скорую». Врачи констатировали смерть женщины и сообщили о ней правоохранителям.

«36-летнего одессита, подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений покойной, полицейские немедленно задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под давлением неопровержимых улик он признался в содеянном, — отметил начальник Хаджибеевского отделения полиции Александр Кучугура. — Следователи объявили мужчине о подозрении по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения».