Одесская полиция пресекла появление в Одессе нового вида разбоя

В Одессе полицейские оперативно задержали группу молодых людей, совершивших разбойные нападения на двух юношей.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, злоумышленникам объявили подозрения по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи ходатайствуют об избрании обоим меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным полиции, около шести часов утра 19 июля на улице Черняховского правонарушители пристали к 19-летнему одесситу с претензией, что тот якобы имел связь с сестрой одного из них и доказательства на фотографиях в его телефоне. Только потерпевший, пытаясь оправдаться, достал свой смартфон, как нападавшие под угрозой пистолета его отобрали и скрылись на машине.

Отмечается, что через полчаса молодчики повторили аферу на остановке общественного транспорта на улице Балковской и таким же образом завладели гаджетом 15-летнего юноши.

Сотрудники отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 быстро установили транспортное средство, маршрут передвижения правонарушителей и задержали их в центре города.

Фигурантов — двух местных жителей возрастом 22-х и 25-ти лет — до избрания меры пресечения поместили в изолятор временного содержания. За совершение разбойных нападений им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.



Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года одесской полицией были задержаны правонарушители, которые на остановке общественного транспорта по Варненской в Одессе затолкали в автомобиль молодого парня и повезли на окраину города. По дороге, угрожая ножом, преступники отобрали у потерпевшего деньги, банковскую карту и смартфон, а чтобы узнать к ним пароли — жестоко избили.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.