Разбой по-одесски: схватили на остановке, затолкали в машину, избили и ограбили

На одной из остановок общественного транспорта на улице Варненской в Одессе злоумышленники завязали с незнакомым молодым горожанином разговор, потом затолкали его в автомобиль и повезли на окраину города. По дороге, угрожая ножом, преступники отобрали у потерпевшего деньги, банковскую карту и смартфон, а чтобы узнать к ним пароли — жестоко избили.

Так развивались события по ограблению 22-летнего одессита, о чём сообщает Одесское районное управление полиции № 1.

«Очнувшись у водоёма вблизи Объездной дороги, 22-летний парень вышел на трассу и позвал на помощь правоохранителей, проезжавших мимо. По горячим следам «Mercedes», на котором передвигались преступники, полицейские догнали и в автомобиле обнаружили все вещественные доказательства.

Фигуранты — два одессита возрастом 27-ми и 28-ми лет и 31-летий гражданин соседнего государства — были задержаны в процессуальном порядке. Им объявили подозрение в разбое и незаконном лишении воли человека.

«Максимальное наказание, которое грозит задержанным за содеянное, — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — отметил старший следователь отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 Артур Котенко.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года в Одессе правоохранители задержали группу лиц по подозрению в незаконном лишении свободы жителя Суворовского района и вымогательстве у него несуществующего долга.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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