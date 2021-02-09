У Ивановского моста в Одессе выставили патрульных: проезд грузовиков запрещён

Согласно распоряжению Одесского городского головы, в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием, с 1 февраля до конца года закрыто движение грузового транспорта по Ивановскому мосту.

Как сообщает официальный сайт города, специалистами КУ «СМЭП» согласно схеме организации дорожного движения выполнены работы по установке соответствующих дорожных знаков, ограничивающих движение по мосту грузового транспорта.

К сожалению, многие водители игнорируют ограничения и продолжают проезжать по мосту, несмотря на то, что большая нагрузка может привести к разрушению инженерных конструкций путепровода.

Учитывая сложившуюся ситуацию, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения совместно с Управлением Укртрансбезопасности и Управлением патрульной полиции в Одесской области было принято решение усилить контроль на подъездах к Ивановскому мосту.

Отмечается, что с 5 февраля на подъездах к Ивановскому путепроводу работают два экипажа патрульной полиции.

Как сообщала Одесса News, Ивановский мост могут вскоре вообще закрыть на реконструкцию.

Фото: «Одесса»

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