250 человек эвакуировали из одесского суда после анонимного звонка

11 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесского апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко, заминировано.

Об этом сообщил Приморский отдел полиции в Одесской области.

«На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления, кинологов и работников ГСЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обследования здания и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«Во время проведения мероприятий были эвакуированы около 250 человек. Работа суда восстановлена»,- сообщили в полиции.