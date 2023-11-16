Предпринимательница из Черноморска снабжала город некачественным товаром

Предпринимательница из Черноморска Одесской области предстанет перед судом за снабжение некачественными консервами для формирования материального резерва города.

По информации Одесской облпрокуратуры, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении этой бизнес-вумен по факту мошенничества.

Следствием установлено, что обвиняемая в апреле 2022 года в рамках программы «О создании материального резерва для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» обманула должностных лиц Черноморского горсовета и поставила продовольственные товары длительного хранения ненадлежащего качества, которые закупила у неизвестного производителя.

«Речь идёт о поставке 28,8 тыс. банок консервов мяса свинины с горохом для раздачи населению во время чрезвычайных ситуаций в регионе. Технические характеристики тушёных консервов не соответствовали требованиям Госта в сфере обращения пищевых продуктов, в частности, товар не имел соответствующей маркировки и информации о «дате производства», «дате годности» и «содержимом». В связи с чем продать консервы на внутреннем рынке Украины невозможно, и они подлежат утилизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких противоправных действий местному бюджету нанесён почти в 1,3 млн грн ущерб, относительно возмещения которого прокуратурой предъявлен иск.

О задержании предпринимательницы информировала Одесса News в июне 2023 года.

Фото: Одесская облпрокуратура

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