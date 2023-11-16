В суд направлен обвинительный акт об уклонении от налогов главы одесского банка

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по и.о. председателя правления одного из банковских учреждений Одессы по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемая за отчётные налоговые периоды 2015 года от имени банковского учреждения заключила договоры по отчуждению недвижимого имущества банка без отражения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Отмечается, что такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины более 102 млн. гривен.

В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба предъявлен гражданский иск.

По информации Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ), во время обыска квартиры обвиняемой среди прочего детективы обнаружили георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, поздравительные открытки с запрещённой символикой коммунистического тоталитарного режима. На всё имущество наложен арест.

Название банка и фамилия подозреваемой не раскрывается.

Как сообщала в июле 2023 года Одесса News, подсанкционный одесский строительный бизнесмен Араик Амирханян подозревается в уклонении от уплаты налогов на 23 млн грн.

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