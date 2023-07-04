Известный одесский бизнесмен не уплатил в бюджет 23 млн грн налогов

Подсанкционный строительный бизнесмен Араик Амирханян подозревается в уклонении от уплаты налогов на 23 млн грн.

Об этом, не называя фамилии бизнесмена, сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что Амирханян заочно уведомлён о подозрении в организации умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, внесении в регистрационные документы предприятия заведомо ложных сведений, составлении, выдаче поддельных официальных документов.

Следствием установлено, что владелец крупной сети строительных компаний, используя подконтрольное предприятие и в сговоре с его должностными лицами, организовал сделку по уклонению от уплаты налогов.

«Так, зарегистрированное бизнесменом по фиктивному адресу предприятие в течение 2019-2020 годов неоднократно становилось победителем процедуры тендерных закупок по ремонту и строительству дорог на территории Одесской, Херсонской и Ивано-Франковской областей. После выполнения работ по ремонту и строительству дорожного покрытия заказчики перечисляли на расчётные счета фирмы средства, сведения о получении которых организатор скрыл в налоговой отчётности. Такие противоправные действия строительного бизнесмена привели к неуплате в государственный бюджет налога на добавленную стоимость в сумме более 23,4 млн. гривен», — говорится в сообщении прокуратуры.

Подчёркивается, что «с целью обеспечения возмещения нанесённого ущерба заявлен гражданский иск на указанную сумму и наложен арест на уставный капитал предприятия в сумме 10 млн грн, который передан в АРМА».

Прокуратура напомнила, что в настоящее время к предпринимателю применены персональные ограничительные санкции решением СНБО, он лишён гражданства Украины и объявлен в розыск. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена, но потом его отпустили и сейчас он скрывается за границей, предположительно, во Франции.

Правоохранителями принимаются меры по установлению других, причастных к преступлению лиц.

Также сообщено о подозрении директору подконтрольной бизнесмену фирмы, причастной к указанной налоговой сделке.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесские области.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности ликвидировала масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области.

Фото: СБУ в Одесской области

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