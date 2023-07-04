Труханов обвиняет Одесскую ОГА в доведении до руин памятника архитектуры

Достопримечательность культурного наследия, известная как особняк Гавсевича парке им. Т.Шевченко (бывший роддом №6), находящийся на территории центрального исторического ареала и вскоре будет в пределах буферной зоны исторического центра Одессы, внесённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, превращён практически в руины.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», на прошлой неделе владелец здания — фирма «Универсал директ» — начала проводить «противоаварийные работы», во время которых от здания остался лишь фасад. Работы санкционировал департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной госадминистрации.

Одесский городской голова Геннадий Труханов 3 июля посетил территорию за строительным забором у практически уничтоженного здания на Черноморской, 1б.

«Я обращаюсь в правоохранительные органы, ко всем причастным структурам: этот произвол нельзя оставлять без внимания. Надеюсь на надлежащую реакцию и ответные действия, которые остановят этот беспредел прямо в центре города», — сказал Труханов.

Он отметил, что бывший роддом №6 находится на территории центрального исторического ареала города и вскоре может попасть в буферную зону охранной зоны ЮНЕСКО.

Как сообщала Одесса News, капитальный ремонт Деволановского спуска в Одессе продлён до 30 сентября 2023 года.

Фото и видео: «Одесса. Официально»

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