Высший антикоррупционный суд продолжает дело о декларировании доходов Труханова

Высший антикоррупционный суд продолжает рассматривать «декларационное» дело мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в том, что он не внёс в свои декларации за 2015-2016 годы имущество на 50 миллионов гривен, записанное на гражданскую жену Татьяну Колтунову.

Как сообщает Думская, 9 декабря судьи Высшего антикоррупционного суда приступили к изучению улик, собранных следствием, пытаясь доказать, что, несмотря на формальный развод, Труханов остаётся в семейных отношениях с Колтуновой.

В суде показали видео обыска в эллинге Колтуновой, расположенном на территории яхт-клуба на Новобереговой улице (по документам, это гараж для катера, в реальности же — полноценное жильё): в сейфе нашли пистолет Fort-12 одесского мэра и 300 тысяч долларов США. Труханов заявил, что средства принадлежат его матери. Женщина подтвердила это, поэтому деньги не изымали.

На вопрос прокуроров, почему столь крупная сумма хранилась в доме бывшей жены, Труханов ответил, что его мать и Колтунова остаются друзьями и продолжают общаться.

Между тем, во время обыска найдено много личных вещей мэра. Он пояснил это тем, что часто там бывает, чтобы видеться с детьми, и вообще сохраняет дружеские отношения с бывшей супругой.

Отмечается, что суд исследовал полтора тома доказательств обвинения. Всего прокуроры собрали 30 томов. Следующее заседание по делу назначено на 23 января.

Как сообщала Одесса News, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу адвоката мэра Одессы Геннадия Труханова — Тараса Пошиванюка — о закрытии апелляционного производства Антикоррупционного суда на оправдательный приговор по делу о приобретении по завышенным ценам зданий одесского завода «Краян».

Фото: Думская