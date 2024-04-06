Декларирование: глава Одесского облсовета получил в 2023 году 678 тысяч гривен зарплаты 

Декларацию о доходах и имуществе за 2023 год подал председатель Одесского облсовета, глава региональной организации президентской партии «Слуга народа» Григорий Диденко.

По сообщению издания «Думская«, новая декларация Диденко существенно отличается от прежних.

Так, в документе уже фигурирует автомобиль — внедорожник Audi SQ8 2021 года выпуска. Новый такой продаётся за 125-130 тысяч евро (почти пять миллионов гривен). Только специальная антиударная плёнка, которой покрыта машина, стоит примерно 3500 долларов (129 тыс. грн). Номера там тоже не простые — ОО 0007 ММ.

На авто ездит жена руководителя облсовета, нардеп-«слуга» Юлия Диденко, а принадлежит автомобиль её матери, пенсионерке Любови Сироте 1947 года рождения. Несмотря на возраст, она ведёт весьма активный образ жизни. Например, 4 марта 2023 года она стала одним из бенефициаров компании «Мартен груп», которая снесла памятники архитектуры на Ришельевской (одноименный театр и типографию Фесенко).

Изменения претерпел и список недвижимости, которой пользуется семья Диденко. В 2022 году жена Диденко владела нежилым помещением площадью почти 40 квадратных метров в Трускавце, земельным участком площадью 1 344 кв. м в Венгрии, 33% квартиры площадью 67,1 кв. м в Донецке (совместная собственность с семьёй Седых), квартира 32,2 кв. м в Киеве. Зарегистрирована чета была в одесской 42-метровой квартире экс-начальницы областного контрольно-ревизионного управления и советницы Григория Диденко Лилии Томашевской, арендовала квартиру площадью 53,4 кв. м в Одессе. Кроме того, Юлия Диденко снимала квартиру площадью 51 кв. м в Киеве.

В 2023 году из этого списка исчезли небольшие съёмные квартиры в Одессе и столице, зато появились две огромные в Одессе — на 164,6 и 171,1 кв. м. Первую супруги арендует у одесситки Ирины Линник, вторую — у донецкого предпринимателя Игоря Никонова. Причем, по данным издания, семья Григория Диденко никуда не переезжала. В арендуемой квартире на Лидерсовском бульваре она живёт уже минимум два года.

Из ценного имущества Юлия Диденко указала ювелирные изделия (два гарнитура серёжек и подвески с бриллиантами и жемчугом), часы Rolex и пальто из меха норки с соболиным воротником. Её супруг Григорий Диденко — часы Glashutte, Breguet, Romain Jerome, HUBLOT.

Обручальные кольца супругов в декларации не указаны, как и брендовые вещи, которые носят оба супруга, и стоящие немалых денег.

За год руководитель облсовета заработал почти 678 тысяч гривен (56,5 тыс. грн в месяц), его супруга — 603 тыс. грн (50,2 тыс. грн в месяц). Наличными Григорий Диденко хранит 217,5 тыс. евро, Юлия Диденко — 180 тыс. долларов США. На банковских счетах у главного «слуги» региона чуть меньше 10 тысяч гривен, у нардепа — 42,6 тысяч грн.

Одесса News информировала, что Одесский городской голова Геннадий Труханов в 2023 году заработал на своей должности 293 тысячи гривен и получил 388 тыс. грн в виде дохода от сдачи в аренду имущества, семья Президента Украины Владимира Зеленского за 2023 год заработала почти 12,5 млн.грн, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль задекларировал за 2023 год 974 845 грн дохода, его жена Екатерина – более 7,8 млн грн.

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