Одессу посетил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков

В Одессе с официальным визитом находился Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в рамках программы визита министерская делегация выехала на проспект Добровольского, где идёт демонтаж конструкций разрушенной части дома, и пообщалась с жителями, потерявшими свои квартиры.

«Получили обратную связь от людей. Уже 12 владельцев имеют подтверждение на компенсацию за уничтоженное имущество и вскоре выберут себе недвижимость и смогут переехать в новое жильё. Хотел бы поблагодарить городские власти и военно-гражданскую администрацию за то, что быстро прошли все процедуры», — сказал Александр Кубраков.

В свою очередь, Геннадий Труханов отметил оперативное реагирование профильного Министерства по просьбе пересмотреть коэффициенты выплат за уничтоженное имущество, что позволило в Пересыпском районе привести компенсацию к рыночным ценам.

Также городской голова доложил вице-премьер-министру о планах муниципалитета по восстановлению повреждённых и уничтоженных вражескими атаками домов в Одессе.

Одесса News информировала, что 3 апреля 2024 года состоялось внеочередное заседание исполкома Одесского горсовета, на котором было рассмотрено 16 проектов, подготовленных Комиссией по предоставлению компенсаций за уничтоженное жильё. По 13 из них были приняты положительные решения.

Фото: «Одесса», Мининфраструктуры/Facebook

Dидео: «Одесса»

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