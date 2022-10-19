Мэр Одессы проверил работу объектов гражданской защиты

В Одессе продолжается ремонт и обустройство объектов гражданской защиты, которые находятся в коммунальной собственности города.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, на сегодняшний день завершён ремонт укрытия на ул. Спиридоновской, рассчитанное на пребывание 160 человек. Кроме внутренних отделочных работ и замены инженерных сетей, здесь установлена ​​новая система вентиляции и противопожарное оборудование, генератор, скамьи, кровати и т.д.

Отмечается, что ремонтные работы выполнялись в рамках пилотного проекта ООН.

«Это очень хороший опыт. Это очень интересный и положительный кейс. И если в этом есть необходимость, нужно делать больше, потому что сейчас такие времена, когда защитные сооружения – это то, что нужно людям», – сказал руководитель проекта группы технической поддержки ПРООН Украины Игорь Кистинёв-Кавказский.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, на балансе городских ЖКС — 67 убежищ, и все они открыты во время воздушных тревог. В каждом из них имеется информация о расчётной ёмкости, балансодержателе, номерах экстренных диспетчерских служб и контактном телефоне ответственного лица.

Закрытие помещений в другое время связано с фиксацией случаев обустройства в объектах гражданской защиты посторонних лиц и кражи оборудования. Сейчас, когда количество и продолжительность воздушных тревог увеличилось, дежурство коммунальщиков в городских укрытиях будет круглосуточно.

«Мы периодически получаем жалобы по закрытым укрытиям. Чаще всего это помещения ОСМД, ведомственных или частных построек. Так что, я обращаюсь к жильцам таких домов: помогайте друг другу, договаривайтесь, назначайте дежурных», — отметил Геннадий Труханов.

Также мэр Одессы посетил укрытие на улице Уютной. Оно рассчитано на пребывание 120 человек. В помещениях укрытия силами ЖКС был произведён ремонт с заменой инженерных коммуникаций и установкой сантехники. За бюджетные средства закуплены лесоматериалы для изготовления скамеек и лежаков, бак для технической воды, огнетушитель, аптечки и т.д.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов ознакомился с подготовкой города к началу нового отопительного сезона 2022/2023 гг.

Фото: «Одесса»

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