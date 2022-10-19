На Одесской таможне нашли 130 контейнеров с товарами, срок растаможки которых истёк

Государственное бюро расследований выявило на Одесской таможне схему сокрытия товаров от растаможки, ущерб оценивается в 47 млн грн.

Об этом ГБР сообщает в Facebook.

Отмечается, что в рамках комплексных мероприятий работники ГБР обнаружили на Одесской таможне более 130 контейнеров с товарами, срок растаможивания которых якобы истёк.

«Чиновники таможни своевременно не приняли никаких мер для передачи обнаруженного товара уполномоченным органам на реализацию и направление средств в доход государства или на нужды ВСУ», — говорится в сообщении.

ГБР предполагает, что речь идёт о схеме уклонения от уплаты налогов, что приводит к потере бюджетом значительных средств.

При обысках на территории контейнерных терминалов следователи обнаружили элитные автомобили, технику, алкоголь и продукты питания длительного хранения. Ориентировочная стоимость товара – не менее 47 миллионов гривен.

Следственные действия продолжаются. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного наполнения бюджета.

Поскольку с вопросом о возврате товара в таможню никто не обращался, будет проверена версия о его российском происхождении.

Продукцию изымут и реализуют, а вырученные средства будут направлены в бюджет.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года Государственное бюро расследований в одном из морпортов Одесской области выявило и инициировало национализацию имущества, принадлежавшего российским предпринимателям, в частности, металла на 93 млн грн.

Фото: ГБР

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.