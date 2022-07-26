ГБР объявило двух бывших министров Украины в розыск

Бывшие министры, осуществлявшие подготовку «Харьковских соглашений», объявлены в государственный и международный розыск.

Об этом Государственное бюро расследований сообщает в Теlegram.

«По ходатайству ГБР, суд объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времён Януковича, которым сообщено подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений», – говорится в сообщении.

Также правоохранители планируют обратиться в суд относительно избрания бывшим министрам иностранных дел и юстиции меры пресечения в виде содержания под стражей.

25 июля стало известно об объявлении подозрения в государственной измене за согласование «Харьковских соглашений» бывшим министру иностранных дел Константину Грищенко и министру юстиции Украины Александру Лавриновичу. Установлено, что фигуранты находятся за границей, поэтому подозрения были объявлены заочно.

Имён Грищенко и Лавриновича в ГБР не называют, но именно они тогда занимали должности руководителей МИД и Минюста.

Константин Грищенко

Как проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора, по данным следствия, в апреле 2010 года эти двое подозреваемых по предварительному сговору с тогдашним премьером Николаем Азаровым, беглым экс-президентом Виктором Януковичем, «действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона «О международных договорах Украины», без фактического рассмотрения проекта соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний».

В результате их действий Харьковские соглашения были подписаны и ратифицированы, — подчёркивают в ОГП.

Александр Лавринович

Для справки. Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017 до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Азарову по этому делу предъявили подозрение в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.

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