19 октября в Городском саду Одессы откроется фотовыставка The War Is Not Over Yet.

Проект призван рассказать о тех, благодаря которым мир знает о войне, развязанной Россией против Украины. Речь идёт о журналистах и ​​журналистках, которые погибли, были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения.

По данным Института массовой информации, на 14 октября 2022 года от рук россиян погибли 40 украинских и зарубежных журналистов. Среди них: 8 – при исполнении профессиональных обязанностей; 19 – защищая Украину в рядах Вооружённых сил; 13 – в результате российских обстрелов и пыток. Один из этих журналистов – Максим Мединский, уроженец города Болград в Одесской области. Он погиб 29 апреля 2022 года в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов вблизи Харькова. Посмертно награждён орденом Богдана Хмельницкого за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, и орденом «За мужество» ІІІ степени за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информации при освещении событий полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

Выставка The War Is Not Over Yet – проявление солидарности с украинскими медийщиками, борющимися за правду, рискующими собственной жизнью.

Ознакомиться с фотовыставкой в ​​Одессе можно до 24 ноября.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod