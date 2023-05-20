В Одессе пройдёт шоу европейского уровня

27 мая в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного состоится грандиозное хореографическое представление по мотивам известной драмы-феерии «Мавка».
Известный классический сюжет Леси Украинки в новом формате с невероятными визуальными спецэффектами и невиданными сценическими решениями.
Прекрасный отдых и куча эмоций для всей семьи гарантированы.
Это шоу – волшебное сочетание бессмертной классики и современности, дополненное яркими хореографическими и акробатическими номерами, визуальными спецэффектами и креативными режиссёрскими решениями.
Авторы шоу использовали легендарный классический сюжет украинской мифологии и подчеркнули его актуальность сегодня.
Стоимость билетов от 390 гривен. Их можно купить здесь.
Приходите к 19 часам.
Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.
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