В Одессе пройдёт шоу европейского уровня

27 мая в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного состоится грандиозное хореографическое представление по мотивам известной драмы-феерии «Мавка».

Известный классический сюжет Леси Украинки в новом формате с невероятными визуальными спецэффектами и невиданными сценическими решениями.

Прекрасный отдых и куча эмоций для всей семьи гарантированы.

Это шоу – волшебное сочетание бессмертной классики и современности, дополненное яркими хореографическими и акробатическими номерами, визуальными спецэффектами и креативными режиссёрскими решениями.

Авторы шоу использовали легендарный классический сюжет украинской мифологии и подчеркнули его актуальность сегодня.

Стоимость билетов от 390 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19 часам.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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