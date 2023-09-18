Одесский оперный театр завершает «Бархатный сезон»

23 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета спектаклем «Флория Тоска» Джакомо Пуччини завершается фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».
Колоритная атмосфера древнего Рима, пышные декорации, музыкальное богатство и яркое изображение разрушительных, драматических чувств делают спектакль актуальным во все времена.
Стоимость билетов от 370 гривен. Их можно купить здесь.
Приходите к 18.00.
Длительность спектакля 2 часа 40 минут.
Опера в 3-х действиях.
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