Одесский оперный театр завершает «Бархатный сезон»

23 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета спектаклем «Флория Тоска» Джакомо Пуччини завершается фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

Колоритная атмосфера древнего Рима, пышные декорации, музыкальное богатство и яркое изображение разрушительных, драматических чувств делают спектакль актуальным во все времена.

Стоимость билетов от 370 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18.00.

Длительность спектакля 2 часа 40 минут.

Опера в 3-х действиях.

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