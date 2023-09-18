Все шесть заместителей нового министра обороны написали заявления на увольнение

Все шесть заместителей министра обороны Украины, которых Кабинет Министров Украины уволил 18 сентября, написали заявления на увольнение добровольно.

Об этом 18 сентября сообщает «Украинская правда», ссылаясь на на высокопоставленные источники в правительстве.

По его словам, работавшие с бывшим главой Минобороны Украины замы написали заявления после просьбы действующего министра обороны Украины Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны.

Отмечается, что «идёт полное обновление» руководства ведомства.

Всего 18 сентября было уволено семь человек, работавших в Минобороны при предыдущем министре Алексее Резникове:

Владимир Гаврилов – с должности заместителя министра обороны Украины;

Ростислав Замлинский – с должности заместителя министра обороны Украины;

Анна Маляр – с должности заместителя министра обороны Украины;

Денис Шарапов – с должности заместителя министра обороны Украины;

Андрей Шевченко – с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;

Виталий Дейнега – с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Константин Ващенко – с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram обращает внимание, что среди отправленных в отставку замов отсутствует первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По информации Гончаренко, это связано с отъездом Умерова в США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого Павлюк остаётся руководить Минобороны Украины. Нардеп утверждает, что по возвращении Умерова его первый заместитель также будет уволен.

Для справки. По закону Украины об органах исполнительной власти в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра освобождаются от должностей Кабинетом Министров.

Одесса News информировала о назначении Верховной Радой 6 сентября Рустема Умерова министром обороны Украины.

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