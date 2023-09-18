В Италии обнаружили новую картину Рафаэля

На международной конференции «Видение совершенства Рафаэля Санти» в итальянском городе Пергола эксперты заявили, что обнаружили новую картину Рафаэля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что картина с изображением лица Кьяры Фанчелли, жены Перуджино (Пьетро Перуджино — художник времён Возрождения в Италии), была нарисована на деревянной панели из тополя размером 46 см на 34 см.

Картина, датированная 1504 годом, принадлежит иностранной частной коллекции. Группа учёных пришла к выводу, что картина мастера эпохи Возрождения Рафаэля.

Для справки. Рафаэль Санти — итальянский живописец, график и архитектор умбрийской, а впоследствии римской школы. Один из самых ярких представителей искусства эпохи Высокого Возрождения или римского классицизма начала XVI века. За свою недолгую жизнь он стал одним из самых знаменитых и богатых художников Италии. В 1500 году Рафаэль перебрался в Перуджу, пошёл учиться в мастерскую Пьетро Перуджино. В мастерской Перуджино молодой Рафаэль работал четыре года – до 1504-го. Воздействие художественной манеры Перуджино ощутимо в ранних произведениях Рафаэля.

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