В Лувре показывают «Мону Лизу» в трёхмерном изображении

В парижском Лувре проходит крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи по случаю 500-летия со дня смерти знаменитого художника и изобретателя.

Как сообщает Уринформ со ссылкой на EnGadget, в её рамках был представлен необычный проект, посвящённый картине «Мона Лиза» – Mona Lisa: Beyond the Glass.

С помощью виртуальной реальности посетители французского музея могут по-новому взглянуть на работу великого мастера эпохи Возрождения, поскольку технологии покажут детали картины, которые не видны невооружённым глазом.

В специальной комнате с 11 VR-очками Vive Cosmos можно увидеть 3D-копию «Моны Лизы». Для создания трёхмерной версии VR-художники использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование полотна, чтобы определить, как выглядели лицо и тело женщины, изучали перспективу, чтобы определить длину её носа и другие детали. Также они воссоздали в деталях одежду Джоконды и попытались воссоздать фон позади неё.

Главная идея создателей — показать, как талант да Винчи и его интерес к науке изменил методы создания произведений искусства.



Виртуальная реальность позволит посетителям попутешествовать во времени и увидеть, как создавалось полотно, как оно выглядело изначально и как изменилось за последние 500 лет. Кроме того, поможет развеять некоторые из многочисленных мифов о знаменитой «Моне Лизе», раскрывая больше информации о её личности, предоставляя дополнительные данные о том, как внешность указывает на её социальный статус.

Выставка продлится до 24 февраля 2020 года.