Минкульт с помощью новейших технологий оживил Пилипа Орлика

Министерство культуры и информационной политики оживило Пилипа Орлика с помощью технологий Reface по случаю 350-летия со дня рождения выдающегося политического, государственного и военного деятеля и гетмана Украины в экзиле.

Об этом сообщает МКИП.

«Это совместный проект Министерства культуры и информационной политики и компании Reface. Стартап работает в сфере искусственного интеллекта и ранее выпустил одноименную программу, которая позволяет пользователям изменять лицо в видео или GIF и анимировать их. В целом проект призван донести проевропейскую позицию Украины, которая существовала испокон веков, и то, что исторически мы с московией никогда не были «братьями», — говорится в сообщении.

В обнародованном видео автор первой украинской Конституции обратился к украинцам со словами: “Заботящиеся об интересе целой Европы и каждого её государства в частности, легко поймут опасность для свободы Европы от московского государства. Как бы велики ни были московские насилия, они не дают никакого законного права москалям в отношении Украины. Народ всегда имеет право протестовать против гнёта и вернуть использование своих древних прав, когда будет иметь на это подходящее время. Если найдёте в чем-то неправду, разоблачите меня!”.

Отмечается, что голосом Пилипа Орлика стал актёр Юрий Сосков. Видео озвучено студией #скороукіно.

В МКИП отметили, что цитаты гетмана из “Вывода прав Украины” 1712 года и “Письма к Войску запорожскому” 1734 года актуальны и сейчас.

“Личность Пилипа Орлика – знаковая для украинской истории. Первая украинская Конституция, автором которой он является, по сути, важный державотворческий артефакт. Ещё тогда в документе речь шла о целостности и неприкосновенности границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством. Кроме того, гетман уже тогда мечтал о сильной независимой Украине и первый, кто формировал в Европе антимосковскую коалицию», – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По мнению министра, «возможно, если бы мы больше слушали наших предков, то меньше было бы вызовов сегодня».

“Сегодня мы говорим об исторических параллелях. Как и сотни лет назад, московитам очень не нравится цветущая, сильная и независимая Украина. Вот почему нам так важно громко говорить о выдающихся деятелях Украины такого масштаба, как Пилип Орлик. А также популяризировать письменные источники по истории Украины, являющиеся прямыми доказательствами того, что Украина всегда была, есть и навсегда останется частью Европы”, — подчеркнул глава МКИП.

«Должны осознать все уроки истории, переосмыслить все ошибки, чтобы отстроить нашу страну после победы и сделать её ещё лучше», — добавил Ткаченко.

Для справки. Reface — украинский АІ-стартап — создал мобильное приложение, которое впервые среди украинских продуктов заняло первое место в топе американского AppStore, опередив Tik Tok, Netflix и Amazon. Reface, которым пользуются более 200 млн пользователей, получил награду Best of 2020 от Google Play и привлёк 5.5 млн долларов инвестиций от ведущего фонда Andreessen Horowitz.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины определила памятные даты и юбилеи, которые будут отмечаться на государственном уровне в 2022 и 2023 годах, среди которых 350-летие со дня рождения Пилипа Орлика (1672-1742), политического, государственного и военного деятеля, гетмана Украины, составителя «Конституции Пилипа Орлика».

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