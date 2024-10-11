Зеленский слетал в Лондон и Париж рассказать детали Плана победы над Россией

10 октября Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы, а затем, в этот же день, в Париже — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием, отметив необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.

Президент представил Киру Стармеру детали Плана победы – прежде всего, что касается военного усиления Украины. Лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.

«План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.

Кроме того, во время встречи обсудили предстоящую оборонную и финансовую помощь. Кир Стармер заверил, что Великобритания и дальше будет сохранять лидерскую роль в поддержке Украины.

«Очень важно, что мы можем продемонстрировать Украине нашу постоянную преданность и поддержку. Это столь важная борьба для вас и для всех нас», – подчеркнул Премьер-министр.

В этот же день Зеленский представил детали Плана победы Эмманюэлю Макрону в Париже. Они обсудили его отдельные пункты и договорились проработать План вместе с союзниками в ближайшее время.

«Я поделился нашим Планом победы ситуацией на поле боя. Перед зимой нам необходима поддержка. И я благодарю за всё, что вы сделали для нас», – добавил Президент Украины.

В ходе встречи подробно обсудили реализацию Формулы мира и усилия по приближению справедливого мира. Отдельный фокус переговоров – совместное производство оружия и копродукция. Украинская сторона предложила расширить такое сотрудничество. Работа над этим будет проходить на уровне министров обороны.

Зеленский поблагодарил Макрона за военную помощь, тренировку украинской бригады «Анна Киевская», подготовку пилотов и механиков, отметил решение поставить истребители Mirage 2000.

Среди обсуждённых на встрече тем были также возвращение депортированных Россией украинских детей и скорейшая реализация договорённостей лидеров G7 относительно выделения 50 млрд дол. для Украины.

Одесса News информировала о поездке Владимира Зеленского 9 октября в Хорватию.

Фото: сайт Президента Украины

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