Зеленский и премьер Дании провели в Одессе встречу с представителями СМИ

30 января Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министрр Дани Мэтте Фредериксен провели в Одессе встречу с представителями СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

«Украина и наши партнёры будут делать всё необходимое, чтобы намерения России перейти к новому этапу наступления с целью реванша потерпели неудачу, — заявил Президент Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ по результатам переговоров с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

«Я думаю, что Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Думаю, она начала его. И я думаю, что им не удастся обеспечить своё общество каким-нибудь убедительным положительным результатом в наступлении. Я уверен в нашей армии. Мы будем их всех понемногу останавливать, разбивать и готовить своё большое контрнаступление», – подчеркнул Глава государства.

Как отметил Президент, не прекращаются попытки России добиться успеха в этой войне, в частности, на Донецком направлении, и этот процесс постоянно усиливается.

«Каждый день у них либо новые группы кадровых военных, либо мы видим увеличение количества «вагнеровцев». Всю эту информацию наши военные обрабатывали. И запрос к партнёрам по усилению нашей армии основывался именно на этой информации», – рассказал он.

По словам Владимира Зеленского, Украина подробно анализирует все имеющиеся данные и обращается к партнёрам за соответствующей поддержкой. Глава государства отметил положительные результаты недавней встречи в формате «Рамштайн», но отметил важность того, чтобы соответствующие решения были своевременными.

«Потому что иногда хорошие решения, когда замедляются, в результате становятся слабыми», — убеждён он.

Как сообщил Президент, продолжаются переговоры по формированию танковой коалиции, и из-за огромного количества имеющихся вызовов времени на долгие размышления нет.

«Нам нужны решения. Мы хотели бы привлечь как можно больше стран в танковую коалицию, чтобы иметь успехи на поле боя. Впрочем, это действительно сложный вопрос, потому что иногда ситуация зависит не от одного решения, а от нескольких. Некоторые страны могут обеспечить подготовку, некоторые могут дать боеприпасы. Нам нужно работать вместе», – объяснил Владимир Зеленский.

В частности, он выразил надежду на положительные решения по поставке танков со стороны Дании в ближайшем будущем.

Со своей стороны, Мэтте Фредериксен отметила, что с начала войны её страна заявила, что будет поддерживать Украину всем необходимым, и доказала на практике, что является для Украины настоящим другом.

«Конечно, танки – это то, что мы сегодня обсуждали. Мы недавно передали Украине артиллерийские системы. Но танки тоже нужны. Мы говорили о разных темах, которые важны для Украины сейчас и на будущее, в частности, о танках», – сказала Премьер-министр.

Во время визита в Одессу Владимир Зеленский вручил премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен Орден княгини Ольги первой степени за поддержку Украины в полномасштабной войне с Россией.

Как информировала Одесса News, 30 января Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 30 января побывали в Николаеве, посетили раненых в госпитале, осмотрели разрушенную россиянами инфраструктуру в областном центре, Николаевском морпорту.

Фото: ОПУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod