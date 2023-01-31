Дела фронтовые: бойцы ВСУ уже 342-е сутки противодействуют оккупантам

Начались 342-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Подразделения Сил обороны Украины мужественно отражают атаки захватчиков.

Согласно оперативной информации Генерального штаба Украины состоянием на 6 утра 31 января, враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, артиллерийские обстрелы гражданских объектов и жилья мирного населения.

Так, за прошедшие сутки противник нанёс 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведёт безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи.

Отмечается. что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Новосёловское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар Донецкой области.

Продолжаются обстрелы войсками РФ населённых пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли ряд селений в Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

От вражеского огня за прошедшие сутки также пострадали жители сёл в Запорожской, Херсонской областях.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Как сообщала Одесса News, 30 января 2023 года Президент Украины Зеленский в Николаевской области провёл совещание по ситуации в регионе, участники которого обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России, рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства её защиты и темпы восстановления.

На главном фото бойцы расчёта FGM-148 Javelin противотанкового подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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