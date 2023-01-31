В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Непомящий, светлая память

Во время выполнения задания в зоне боевых действий погиб сержант Игорь Непомящий.

Об этом сообщили в пресс-службе 126-ой отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

Боевые побратимы вспоминают о погибшем как о мужественном, храбром парне, который до последнего был верен присяге украинскому народу и погиб, защищая свою Родину.

«Никто не будет забыт! Мы отомстим!», – говорится в сообщении военных.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на российско-украинской войне погиб воин из Балтской громады Одесской области Дмитрий Степанов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Балтская городская тергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod