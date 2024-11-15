72 спасателя привлекались к ликвидации вражеского обстрела Одессы 14 ноября

18 единиц спецтехники, 72 спасателя, добровольцы и пожарное подразделение Одесского городского совета ликвидировали последствия массированной вражеской атаки на Одесскую область вечtром 14 ноября.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по 6 разным адресам вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

«По предварительным данным, погиб 1 человек, пострадали 10», — говорится в сообщении.

На местах также работали психологи ГСЧС.

По данным на 9 утра, в Одессе повреждены 9 многоэтажных домов, учебные заведения, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 авто. Также враг попал по припортовой инфраструктуре Одессы.

Одесса News информировала о последствиях вражеской атаки на Одессу вечером 14 ноября: погибла 35-летняя женщина, пострадали 10 человек, повреждён теплопровод, без отопления более 40 тысяч человек, медицинские и социальные учреждения. Все необходимые экстренные, а также коммунальные службы, добровольцы и просто неравнодушные одесситы вышли на ликвидацию последствий массированного комбинированного вражеского удара.

С 21.00 14 ноября противник нанёс удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Чёрного моря, также атаковал 29 ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарска РФ. Подтверждено уничтожение одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25 ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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