Зеленский подписал указ о ежедневной минуте молчания

Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об общенациональной минуте молчания для почтения памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне.

Об этом он сказал в своём видеообращении.

«Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для почтения памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами», — сказал Зеленский.

Он добавил, что каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей. Всех тех, кто мог ещё жить, если бы Россия не начала эту войну.

На сайте Офиса Президента документ пока не опубликован.



Как сообщала Одесса News, сенаторы США призвали государства-члены обратиться в Международный уголовный суд или любой другой соответствующий международный трибунал с требованием предпринять все необходимые шаги для расследования этих военных преступлений. Международный уголовный суд начал документирование и расследование военных преступлений России в Украине.

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