Утром 9 марта враг выпустил из самолёта тактической авиации ракету по Одесщине

В утреннее время 9 марта враг нанёс ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Отмечается, что из самолёта тактической авиации, который заходил с акватории Чёрного моря, была выпущена ракета Х-31.

Ракета упала в поле, за пределами населённых пунктов.

«Люди и инфраструктура не пострадали», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в ночь на 8 марта противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа Shahed». В Одесской области повреждён инфраструктурный объект, здания которого длительное время были законсервированы. На открытой местности произошёл пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy