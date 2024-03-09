В Одессе почтили память Тараса Шевченко

По случаю 210-летия со дня рождения Тараса Шевченко в Центральном городском парке им. Т.Г. Шевченко в Одессе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Кобзаря.

Дань уважения Шевченко, как выдающемуся поэту, художнику, драматургу и общественному деятелю, отдали председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер, председатель облсовета Григорий Диденко, Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, представители городской власти, общественности, духовенства, — сообщает корреспондент Одесса News.

Прошло 210 лет от рождения Великого Кобзаря, однако каждое слово, написанное украинским гением, до сих пор актуально. И сегодня, когда идёт самоотверженная борьба за наши ценности, за нашу культуру и историю, а также за свободное будущее, слова поэта вдохновляют украинцев на победу.

«І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі».

Фото: «Одесса»

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