В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Кузнецов, светлая ему память

28 декабря 2023 года в бою за Украину, её свободу и независимость вблизи населённого пункта Богдановка Бахмутского района Донецкой области погиб военнослужащий отделения снайперов Виктор Кузнецов, уроженец села Маяки Одесской области.

Об этом сообщал в Facebook Окнянский поселковый совет объединённой территориальной общины.

Виктору было 27 лет. Его призвали на военную службу по всеобщей мобилизации в апреле 2022 года.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в декабре 2023 года защитника из Одесской области, жителя села Скинешоры Владимира Бердаги.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянский поссовет объединённой тергромады/Facebook

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