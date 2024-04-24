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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Кузнецов, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Кузнецов, светлая ему память

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28 декабря 2023 года в бою за Украину, её свободу и независимость вблизи населённого пункта Богдановка Бахмутского района Донецкой области погиб военнослужащий отделения снайперов Виктор Кузнецов, уроженец села Маяки Одесской области.

Об этом сообщал в Facebook Окнянский поселковый совет объединённой территориальной общины.

Виктору было 27 лет. Его призвали на военную службу по всеобщей мобилизации в апреле 2022 года. 

Одесса News сообщала о гибели на фронте в декабре 2023 года защитника из Одесской области, жителя села Скинешоры Владимира Бердаги.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянский поссовет объединённой тергромады/Facebook

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