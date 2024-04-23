В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Бердага, светлая ему память

На фронте в декабре 2023 года погиб защитник из Одесской области, житель села Скинешоры Владимир Бердага.

Об этом сообщила в Facebook Затишанская громада.

Владимир ушёл на фронт добровольцем за 2 месяца до гибели. Сам обратился в Территориальный центр комплектования, хотя по состоянию здоровья мог не идти в армию.

Владимир служил гранатомётчиком в 1-м механизированном батальоне.

Мужественно исполнив воинскую обязанность, погиб 26 декабря во время выполнения боевых задач вблизи населённого пункта Синьковка Харьковской области.

«Не суждено нашему воину встретить своё 34-летие, которое он должен был отметить на следующий день – 27 декабря. Как рассказала родная тётя Владимира Ирина, он словно чувствовал нехорошее. Потому что за несколько дней до гибели позвонил по телефону всем родным, близким и друзьям. Словно прощался перед тяжёлым боем», — говорится в некрологе.

У Владимира остались мать и три младших брата.

Одесса News сообщала о гибели 17 декабря 2023 года под Синьковкой Купянского района Харьковской области Евгения Лебецкого, жителя с.Красносёлка Одесской области.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Затишанская громада

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