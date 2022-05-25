В Венгрии объявили о чрезвычайном положении в стране на фоне войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне войны России против Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Чрезвычайное положение – новый инструмент, утверждённый парламентом Венгрии во вторник, вступит в силу в полночь и даст правительству «пространство для маневра и возможность немедленного реагирования» на последствия войны в соседней Украине, — сказал Орбан в видеообращении.

По его словам, в среду, 25 мая, правительство страны объявит детали относительно чрезвычайного положения.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал в эфире общенационального телемарафона пиар-позицией правительства Венгрии введение чрезвычайного положения.

«Это пиар-позиция правительства Венгрии. Такие позиции постоянно. Они же общаются, наверное, у них есть лобби российское, есть определённый контакт с Российской Федерацией. Они сейчас начинают отрабатывать программу максимального количества информационных поводов, которые были бы не на руку Украине или европейскому проукраинскому единству», — отметил Подоляк.

Он считает, что это может создать информационные поводы для того, чтобы мировое сообщество заговорило о проблемах, вызванных полномасштабной российско-украинской войной. В частности, он акцентировал внимание на продовольственном кризисе, который может начаться в мире. По его мнению, в решении этой проблемы мир может предложить прекратить огонь, остановиться на нынешних позициях, дать возможность транспортировать куда-то украинское зерно.

«Давайте это сделаем. Только без прекращения огня. Давайте это сделаем, когда Российская Федерация уйдёт прочь, куда там ходит постоянно российский кораблик, пускай они туда идут себе. А мы тогда будем транспортировать миру всё. Почему? Потому что мы, в отличие от Российской Федерации, свои обязательства выполняем в полном объёме», — подчеркнул советник руководителя ОП.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Венгрия вошла в пятёрку стран, куда украинцы больше всего выехали в результате военных действий России против Украины — 264 тысячи человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.