«Слуги народа» внесли проект закона о том, что командир может убить подчинённого

5 мая в Верховную Раду Украины внесли законопроект №7351, который предлагал позволить в условиях военного времени командирам применять против военнослужащих-нарушителей оружие, даже если это приведёт к их смерти.

Законопроект вызвал резкую критику среди общественности и 24 мая его отозвали.

Авторами законопроекта являются трое депутатов от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу и Александр Федиенко.

Марьяна Безуглая

Проект предлагал внести изменения в статью 22-1 Устава внутренней службы Вооружённых сил Украины по обеспечению возможности прекращения уголовных правонарушений в условиях особого периода.

Георгий Мазурашу

Сейчас Устав Вооружённых сил разрешает применение оружия командиром против другого военнослужащего для прекращения уголовного нарушения, если другим способом его прекратить невозможно. Применение оружие разрешается в случаях неповиновения солдата, сопротивления или угрозы командиру, применения армейцем насилия и дезертирства. Соответствующие приказы командир может давать подчинённым. В нынешней редакции применять оружие можно, не нанося смерти подчинённому.

Александр Федиенко

Авторы же законопроекта предлагали убрать из статьи уточнение, что применение оружие разрешено только в условиях того, что это не приведёт к смерти подчинённого.

Этот проект вызвал резкую критику среди политиков и активистов. Нардеп от «Батьківщини» Михаил Волынец в Facebook выступил против законопроекта.

«Более бестолковой инициативы как для подкошения боевого духа наших ребят, так и для смакования российской пропагандой – специально не придумать», – прокомментировал он.

Служащий в теробороне фронтмен украинской группы «Антитіла» Тарас Тополя назвал инициативу ошибкой и возвращением к традициям СССР.

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова обратила внимание на то, что этот законопроект прошел рассмотрение оборонного комитета парламента без замечаний, а внесла его на рассмотрение глава подкомитета по введению ценностей и стандартов НАТО.

«Не буду писать вам о том, что ничего общего ни с натовскими, ни с общечеловеческими ценностями у этого творчества нет. Это просто ремарка к качеству работы парламента во время военного положения. И это касается всех фракций», – написала она.

После критики законопроект отозвали из Верховной Рады. Авторы инициативы публично ситуацию не комментировали.

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