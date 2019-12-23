Зеленский принял участие в новогоднем корпоративе «Слуги народа»

Президент Владимир Зеленский принял участие в новогоднем корпоративе партии «Слуга народа», который состоялся в КВЦ «Парковый».

Соответствующие фото обнародовали народные депутаты от парламентской фракции «Слуга народа» в соцсетях.

В частности, селфи с Президентом обнародовала в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец.

По другим фото нардепа видно, что на вечеринке также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, Премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства. В частности, гостей развлекала певица Тина Кароль. Ведущей вечера была Екатерина Осадчая.

«Сегодняшняя речь Президента была эмоциональная, вдохновенная и духовная. Я, к сожалению, не смогу передать её сущность и содержание. Но будьте уверены — глава государства за настоящие реформы и на праведной стороне. Может, по дороге и приходится на что-то закрывать временно глаза, что-то понемногу вычищать, но конечная цель — неизменна. Рад быть частью этой истории», — написал другой депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий в Facebook.

Ещё одна участница корпоратива Лиза Богуцкая на своей странице в Facebook написала: «Что мы ели… не в столовую мы пришли, чтобы есть. Были лёгкие фуршетные закуски… Пили кто сок, кто вино, кто коньяк.

Вела вечер Катя Осадчая. На огромном экране увидели моменты, когда Катя брала интервью у Зеленского до его президентства. Смешно было, когда Владимир отвечал, что если его рейтинг булет 4%, то он не будет бороться за победу: «Но вдруг будет 20?» Смешно сейчас на это смотреть. Ведь даже в самом оптимистичном сценарии никто не мог себе представить 73.

Выступил молдавский коллектив из «Лиги смеха». Молодцы ребята. Очень живо.

Потрясающее поздравление с экрана Жени Кошевого и Степана Казанина.

Но особенно мне понравился номер Артёма Гагарина. На мой взгляд он был лучшим.

Тина Кароль- молодчина. Умница просто. Зажигает по полной», — написала Богуцкая и добавила: «Друзья, думаю, вы преувеличиваете, когда говорите о каком-то безумном банкете с рябчиками и ананасами… Это не заказ артиста для политрекламы на выборы. Это был живой, фантастический концерт. Это всё- стихия Зеленского. Да и у нас во фракции есть представители шоу-бизнеса, а подавляющее большинство депутатов с хорошим чувством юмора. Все были одеты чрезвычайно скромно. И без часов за 200 тыс долларов, и сумочек за 100».

Фото: Facebook