Иудеи Одессы отмечают новогодний праздник Рош ха-Шана

В этом году начало Рош ха-Шана — иудейского нового года — приходится на 25 сентября.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook поздравил еврейскую общину с праздником.

«В этот день у иудеев принято желать доброго и сладкого года — Шана това уметука. Сегодня рашисты «поздравили» украинский город с многочисленной еврейской диаспорой — Одессу, атаковав дронами-камикадзе.Сейчас мы — украинцы, евреи, а также поляки, немцы, румыны, американцы, англичане и другие — защищаем демократические ценности от российского фашизма. И даже в окопах мы чтим культуру и традиции каждого, кто стоит плечом к плечу. Рош ха-Шана был основан в честь сотворения мира. Пусть в каждый наш дом войдут мир и благополучие! Вместе к Победе! Шана това уметука!», — написал Одесский городской голова.

Точный перевод Рош ха-Шана — начало года, поэтому этот праздник называют ещё «Главой года».

Согласно преданиям, именно в этот день, на шестой день творения, Господь создал и первого человека — Адама. На Рош ха-Шана провозглашается царство Бога над всем живым. Иудеи верят, что каждый год в эти священные дни Всевышний совершает суд над человечеством, определяя, что должно произойти с каждым в грядущем году: кому — разбогатеть, кому — обанкротиться, кому жениться, а кому и умереть. Это время духовного отчёта за прошлый год и обязательств измениться к лучшему в будущем.

Одним из главных атрибутов этого праздника является шофар — полый бараний рог, трубные звуки которого устойчиво ассоциируются с Рош ха-Шана.

На праздничном столе иудеев в эти дни можно увидеть сладости, мёд (чтобы год был «сладким»), рыбью или баранью голову (чтобы быть «во главе», а не в хвосте), морковь кружочками — по форме и цвету напоминающую золотые монетки, богатство; овощи и фрукты — в знак надежды на обильный урожай.

С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые ещё называют «страшными и великими», а заканчиваются они главным и торжественным иудейским праздником Йом-Кипур ( «Судный день»).

На сайте Еврейской общины Одессы «Хабад Одесса» размещено праздничное расписание новогодних мероприятий.

Больше новостей и анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod