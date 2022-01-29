Китайский Новый год можно встретить в Одесском музее интересной науки

5 февраля китайский Новый год можно будет отметить в самых ярких традициях!

В этот день Музей интересной науки в Одессе превратится в эпицентр праздников, где вас ждёт приключение с главным героем — Кунг-фу Пандой. Вас познакомят с традициями на тематической лекции, проведут мастер-класс по иероглифам, покажут, как создать традиционный браслет, провести чайную церемонию, поиграть на инструменте «Гонг» и поучаствовать в квесте с подарками.

В завершение праздника вы увидите невероятное шоу фейерверков и сможете принять участие в традиционном марше с драконом.

Почувствуйте все яркие традиции китайского Нового года!

Приходите к 14.00.

Билеты стоимостью 350 грн (детский), 250 грн. для взрослых. Их можно купить здесь.

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