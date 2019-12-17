Как будут праздновать Новый год и Рождество в Одессе

На Новый год городские власти предложат одесситам множество рождественско-новогодних мероприятий.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал исполнительный директор компании «Fish Can Fly» Александр Холоденко.

Однако, по его словам, в этом году концепция проведения новогодних праздников несколько поменялась, поскольку акцент, как и во всём мире, сделан не на артистов, а на визуализацию.

«Поэтому мы подготовили большое 3D лайт-шоу, видеомаппинг, разработали различные световые решения. Таким образом мы попытаемся ввести новые эталоны празднования Нового года в Одессе», — поведал Александр Холоденко.

Здание мэрии станет одним из объектов праздничной программы, на стенах и колоннах которого разыграется световое шоу. Веселить публику будут группы «Леприконсы», «НеАнгелы», ведущий дядя Жора и другие музыкальные коллективы. Завершится праздник новогодним салютом.

19 декабря, в День святого Николая, около мэрии установят центральную ёлку и 16:00 здесь появится сам святой Николай и раздаст маленьким одесситам сладкие подарки.

27 и 28 декабря новогодние мероприятия пройдут в парках Шевченко, Победы и Горького.

21, 25, 27 и 28 декабря в Горсаду откроются ярмарки и пройдут выступления, приуроченные европейскому Рождеству и Рождеству ортодоксальной православной церкви. Одной из локаций городских праздников станет площадка Летнего театра в Горсаду – 25 декабря здесь стартует хоровой фестиваль и большая программа Дедов Морозов из разных стран.

Финальная часть фестиваля пройдёт 28 декабря в Католическом Соборе на улице Екатерининской.

Также городские гуляния по случаю Рождества пройдут 5, 6 и 7 января в Горсаду.

Более подробно с программой новогодних ивентов Одесса News будет знакомить в рубрике «Анонсы».