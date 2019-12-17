Одесская теннисистка Козлова стартует на турнире во Франции

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова выступит в основной сетке на турнире WTA 125k Series в Лиможе (Франция), который проходит с 16 по 22 декабря.

В первом круге Катерина Козлова сыграет против французской теннисистки Джессики Понше (№197), сообщает XSPORT.

Ранее теннисистки встречались в 2018 году в полуфинале турнира ITF 60k в Торонто (Канада). Тогда одесситка обыграла свою соперницу.

Екатерина Козлова во второй раз примет участие на турнире в Лиможе: в 2015 году она успешно прошла квалификацию и дошла до четвертьфинала.

Кстати. Турнир Open BLS de Limoges (WTA 125k Series) с призовым фондом 125 тысяч долларов.